Представители спорта рассказали о соблюдении карантина

Санкт-Петербург, 26 марта. Тренировки в спортивных секциях приостановлены в связи с коронавирусом: спортсмены распущены, руководители ждут дальнейших распоряжений властей. Об этом рассказали гости пресс-конференции, посвященной теме карантина в спорте в условиях мировой пандемии.

Эксперты в области спорта приняли участие в дискуссии «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?». Они обсудили обращение Владимира Путина к россиянам, принятые властями в условиях вспышки заболевания меры, и рассказали, как они соблюдаются «на местах».

Советский боксер, замруководителя спортивной Федерации бокса Петербурга Джамбулат Мутаев сообщил, что, согласно распоряжениям властей, все указания выполняются.

«Как говорится, разогнали детей к родителям, тренеры занимаются… (у нас там группа мастеров), — индивидуально занимаются. Ждем дальнейших [указаний]. Естественно, у нас тоже все соревнования приостановлены. Будем смотреть, ждать, выжидать», — сказал он.

Аналогично высказался вице-президент Федерации хоккея Петербурга, мастер спорта, бронзовый призер чемпионатов Европы (1982) и СССР (1987) Василий Каменев. По его словам, хоккейная школа в Приморском районе города закрыта с сегодняшнего дня до особо распоряжения. Предварительно, она не будет работать до 12 апреля.

Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников напомнил, что спортивная деятельность в Северной столице регулируется двумя постановлениями правительства, которые подписал губернатор Александр Беглов.

«В Петербурге с 26 марта прекращена вся спортивная деятельность. Исключение составляют только группы ССМ и ВСМ», — уточнил он.

О продолжении тренировок заявил лишь Олег Гавриленков, двукратный победитель первенства мира по паралимпийскому фехтованию. Спортсмен рассказал, что продолжает занятия, хотя многие его коллеги стараются соблюдать карантин и оставаться дома. Он заверил, что соблюдает все рекомендации по безопасности.

Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса оказались отменены крупные спортивные первенства, включая летние Олимпийские игры в Токио. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе состязаний в Японии на 2021 год. Позднее было принято решение и о переносе Паралимнийских игр, которые должны были состояться с 25 августа по 6 сентября.

О том, сколько продлится спортивный карантин, и в какие сроки будут проведены перенесенные соревнования, пока не известно.