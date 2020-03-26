Власти Петербурга на неделю закроют все кафе и рестораны

Санкт-Петербург, 26 марта. Кафе, столовые, буфеты, бары и рестораны закроют в Петербурге с 28 марта по 5 апреля, об этом говорится в постановлении правительства города, опубликованном на официальном сайте.

Правительство Петербурга ужесточило меры борьбы с коронавирусом, закрыв места общественного питания. Исключением являются торговые точки, которые занимаются доставкой еды.

В городе также закрыли пункты розничной торговли, кроме аптек, заправок и магазинов с продовольственными товарами. До 30 апреля власти города ограничили проведение любых досуговых мероприятий и запретили оказывать услуги по их организации.

Комитету по транспорту поручено ограничить льготный проезд в общественном транспорте с 28 марта по 5 апреля для учащихся и людей пожилого возраста. На этот же срок ограничивается продажа льготных проездных билетов.

Комитет по благоустройству обеспечит закрытие парков на просушку. Рабочие должны установить возле парков соответствующие информационные таблички.

Напомним, что в Петербурге уже закрыты театры, музеи, выставочные и концертные залы, лектории. Под запрет попали фитнес-клубы и бассейны. Школы перешли на дистанционное обучение.

Ранее о закрытии всех кафе и ресторанов в Москве сообщил мэр Сергей Собянин. Временно закрыты городские парки, верующих попросили отказаться от посещения храмов и других религиозных учреждений.