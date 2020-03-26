Как изменилась работа силовиков Петербурга и судебной системы во время пандемии COVID-19

Тема коронавируса к концу марта проникла во все сферы жизни общества. Обеспечительные меры для противодействия инфекции приняли в правоохранительных структурах, органах следствия, надзора, судах и в области системы исполнения наказаний. Журналисты Федерального агентства новостей разбирались, как в условиях распространения COVID-19 работают представители власти и закона.

Председатель Верховного суда России и председатель совета судей страны 18 марта подписали постановление, суть которого сильно изменила работу правоохранительной и судебной систем. В связи с угрозой распространения на территории России новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановили прекратить личный прием граждан в судах и пользоваться системой электронного документооборота или почтой.

Рекомендовано было заниматься только делами безотлагательного характера, судам по возможности рассматривать дела по системе видеоcвязи. Сотрудникам судов рекомендовали соблюдать при малейших признаках заболевания самоизоляцию, а в здания представителей Фемиды пускать только участников процессов.

«У нас в судах все спокойно. Согласно распоряжению, мы слушаем все дела безотлагательного характера, однако здесь надо понимать, что каждый судья у нас независим, поэтому сам принимает решение, безотлагательное дело или нет. В числе этих дел заседания по мерам пресечения, дела с участием несовершеннолетних, административные производства по выдворению граждан и так далее. Большое количество остальных заседаний переносится и будет заслушано после 10 апреля — на сегодняшний день это уже больше 1000 дел. После 10 апреля мы ожидаем, что суды будут работать в очень напряженном графике. Вместе с тем делаем все, чтобы соблюсти процессуальные сроки», — сообщила журналисту ФАН руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Уже почти 10 дней в режиме карантина находятся колонии и следственные изоляторы региона, в их числе и крупнейший в стране СИЗО №1 «Кресты». Как стало известно ФАН, карантин был введен 18 марта 2020 года и продлится до особого распоряжения.

«Ни одного случая заражения COVID-19 на данный момент выявлено не было. Можно сказать, что сидящие в СИЗО арестанты находятся сейчас в наиболее безопасных условиях, нежели те, кто передвигается по улицам Петербурга. В «Крестах», например, принимаются максимальные меры по предотвращению заноса инфекции. Если представить, что в изоляторе появится хотя бы один зараженный, распространение вируса остановить будет практически невозможно», — сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Собеседники ФАН в правоохранительных органах сообщили, что сейчас допуск следователей, адвокатов в стены судов не запрещен, однако общаться с арестантами они могут только через стекло. При входе в СИЗО каждому измеряют температуру, уточняют, были ли выезды в неблагополучные по коронавирусу регионы. Кроме того, в целях предупреждения распространения инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы отменены оформление и допуск граждан на длительные и краткосрочные свидания.

Меньше всего изменений — в структуре МВД: в прежнем режиме работают в патрульно-постовых службах, охране общественного порядка и в уголовном розыске. Работники остальных служб и подразделений тоже не ушли на самоизоляцию. Даже наоборот, на отдельных полицейских возложили ответственность за санитарное содержание своих кабинетов и отделов МВД в целом.

«До личного состава довели приказ от 20 марта о назначении ответственных за санитарно-эпидемиологическое состояние зданий, сооружений, помещений, прилегающей территории УМВД. В частности, было приказано назначить конкретных сотрудников, которые будут лично отвечать за содержание вышеперечисленных объектов. Контроль за исполнением этого приказа возложен на руководящий состав территориальных подразделений МВД», — сообщил ФАН источник в силовых структурах Петербурга.

Отдельной нагрузкой на правоохранительные органы легла борьба с фейками о коронавирусе, которые стали массово распространять в социальных сетях. Так, в Петербурге сотрудники отдела «К» местного ГУ МВД задержали предпринимателя. Мужчина оказался автором аудиозаписи, которая массово разошлась в Сети. Сообщение сеяло панические настроения, а указанная в нем информация не соответствовала действительности.

«Автором аудиозаписи оказался 41-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в Петербурге. Мужчина был доставлен в полицию. В ходе опроса он пояснил сотрудникам полиции, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе в одном из мессенджеров и сожалеет, что она получила широкое распространение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще одна волна фейков началась накануне и тоже привлекла внимание сотрудников МВД. В разных регионах неизвестные распространили сообщение о массовых задержаниях школьников, которые нарушают режим карантина.

«В социальных сетях появилась информация о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

На массовое распространение фейков о коронавирусе обратили внимание и в Следственном комитете России. По решению Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.

В правоохранительных органах страны обращают особое внимание на факты рассылки ложных сообщений. Это тормозит работу в и без того сложных условиях, которые складываются в регионах на фоне распространения COVID-19.