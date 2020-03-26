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Пенсионер в Петербурге облил себя бензином и поджег

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Пенсионер в Петербурге облил себя бензином и поджег

Санкт-Петербург, 26 марта. Мужчина в Петербурге по неизвестным причинам облил себя горючей жидкостью и поджег, его госпитализировали с ожогами.

Инцидент произошел на улице Будапештской рядом со зданием АО «Петроэлектросбыт». Пострадавшим является мужчина 1955 года рождения. Он получил ожоги различной степени тяжести.

Медики скорой госпитализировали пострадавшего. Информация о происшествии уточняется. Причины, побудившие петербуржца к этому поступку, неизвестны.

Правоохранителям предстоит выяснить, был ли мужчина вменяем в момент инцидента.

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