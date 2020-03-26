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Полиция Петербурга назвала фейком новости о рейдах в торговых центрах

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Полиция Петербурга назвала фейком новости о рейдах в торговых центрах

Санкт-Петербург, 26 марта. Правоохранители Петербурга опровергли информацию о том, что в период с 25 марта по 12 апреля в ТЦ будут проходить профилактические мероприятия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти призвали горожан не верить недостоверным сведениям о проверках. Ранее в соцсетях распространили информацию о ежедневных патрулях в торговых центрах, сотрудники которых якобы будут выявлять местонахождение детей и подростков.

Данные сведения не соответствуют действительности, сообщили в ведомстве. Аналогичные сообщения появились в соцсетях в других регионах страны. Они также являются фейковыми.

Правоохранители напомнили, что за распространение ложной информации, которая создает угрозу безопасности, предусмотрена административная ответственность. Жители Петербурга должны ориентироваться только на официальные источники информации.

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