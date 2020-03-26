Петербуржские рабочие готовятся к месячнику чистоты

Санкт-Петербург, 26 марта. Рабочие в Петербурге после зимы приведут в порядок парки и скверы, отмоют улицы от пыли и грязи, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Подготовка к месячнику чистоты уже началась. Таврический сад, Казанский и Екатерининской скверы закрылись на просушку. Никольский сад и сад дворца Юсуповых, Лопухинский и Городской сады откроются только с 24 апреля.

По словам собеседника из профильного комитета, город очистят от пыли. Месячник по благоустройству начнется 1 апреля. Параллельно сотрудники управляющих компаний приступили к уборке парадных, отмывают лифты, входные двери, шахты мусоропроводов.

Все УК закупили дезинфицирующие средства, санитарная обработка парадных жилых домов проводится ежедневно. При этом стоимость услуг останется прежней, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Смольном состоялось совещание по вопросам развития городского транспорта. Руководитель профильного комитета Александр Головин заявил о закупке новых автобусов и трамваев.