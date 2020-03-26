Подросток в Петербурге упал с четвертого этажа, пытаясь сделать селфи

Санкт-Петербург, 26 марта. Подросток упал с высоты в Адмиралтейской районе, пытаясь сделать селфи, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 25 марта в районе Обводного канала. Пострадавшего 2004 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Он находится в тяжелом состоянии.

По словам подростка, он пытался сделать фото на четвертом этаже заброшенного здания. Однако доски под ним проломились, и он упал с высоты, после чего сам добрался до дома. Правоохранительные органы проверяют информацию.