Разъяренный сын зарезал мать и ранил отца в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 марта. Житель Петербурга зарезал мать и ранил отца, который скончался от полученных ран в машине скорой помощи, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Убийство произошло вечером 25 марта в доме по улице Казанской. На место происшествия прибыли правоохранители, они обнаружили тело женщины 1969 года рождения и еще одного мужчину с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения в ссоре напал на родителей с ножом. Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители работают на месте преступления.