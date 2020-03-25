Беглов пообещал помощь всем петербуржцам на время пандемии коронавируса 

Санкт-Петербург, 25 марта. Власти Петербурга помогут всем горожанам, которые из-за пандемии коронавируса оказались в сложной ситуации, заверил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В своем видеообращении к петербуржцам Беглов заявил, что город готов предоставить помощь тем, кто из-за эпидемии коронавируса оказался в сложной ситуации. В частности, речь идет о выплатах родителям детей до трех лет (это более 60 тысяч семей). Финансовую помощь могут получить и получающие пособие по безработице.

Губернатор подчеркнул, что предложенные президентом меры гарантируют поддержку всем занятым в малом и микробизнесе.

Помимо этого в Петербурге автоматически на полгода продлевают субсидии на услуги ЖКХ. За предоставлением помощи можно обратиться через портал госуслуг.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к народу в связи с угрозой распространения коронавируса, передавала «Газета.ру». В своей речи он озвучил ряд значимых мер социального характера, сообщил о введении системы справедливого налогообложения, предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей, а также рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, следующая неделя была объявлена нерабочей.

Российский лидер призвал население со всей серьезностью отнестись к угрозе эпидемии, не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и соблюдать все рекомендации специалистов.

Все самые важные тезисы обращения президента читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.