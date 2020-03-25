Санкт-Петербург, 25 марта. Помощник председателя комитета Законодательного собрания Петербурга по законодательству Дениса Четырбока Ростислав Сериков обвинил оппозиционных депутатов Бориса Вишневского, Михаила Амосова, Максима Резника в популизме и профнепригодности.

По его словам, все названные парламентарии занимаются лишь тем, что «хайпуют» на горячих темах, не предлагая ничего конструктивного. Так, например, во время обсуждения инициативы по легализации экскурсий по петербургским крышам Вишневский, Амосов и Резник с трибуны начали кричать о переносе голосования по поправкам в конституцию, нарушая регламент.

Как отметил Сериков, несмотря на свою активность в зале заседания, деятельность этих депутатов нельзя назвать продуктивной. Вишневский за три года разработал всего семь законопроектов, большая часть которых была написана в соавторстве.