Самсонов назвал мошенничеством проводимые через Интернет уроки пения

Санкт-Петербург, 25 марта. Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о возможностях и ограничениях в Сети для людей, работающих в сфере культуры, и поделился своим мнением касательно вопроса проведения уроков пения в режиме онлайн.

В среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция «Культура на карантине», на которой обсудили трудности, с которыми сталкиваются представители культурной среды.

Один из журналистов, присутствующий на пресс-конференции поинтересовался, можно ли проводить репетиции оркестра и обучать пению в онлайн-режиме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Владимир Самсонов сравнил игру оркестра с работой хирурга.

«Представьте как будто вы хирург и проводите операцию. Понимаете, что в оркестре от 40 до 80 человек, каждому нужен микрофон. Есть нюансы, сидят группы. Безумное количество людей хочет научиться петь. Но я как человек с высшим музыкальным образованием и уже много лет находящийся на профессиональной сцене говорю, что это профанация. Мошенничество», — уверен Самсонов.

Он добавил, что научить человека петь через Интернет практически невозможно, так как в данном случае необходимо воочию следить за процессом обучения. По словам исполнителя Мариинского театра, необходимо видеть своими глазами, как напрягаются мышцы у человека во время пения.