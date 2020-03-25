Дирижер Канторов рассказал о планах сыграть все симфонии Бетховена во время карантина

Санкт-Петербург, 25 марта. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» во время карантина из-за коронавирусной инфекции намерен сыграть все симфонии Бетховена. Об этом рассказал скрипач, художественный руководитель и главный дирижер «Классики», заслуженный артист РФ Александр Канторов.

В среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция под названием «Культура на карантине». Участники и эксперты, деятели культуры и искусства рассказали, чем будут заняты во время карантина, какая работа остановлена, а какая, напротив, усилена. Кроме того, на мероприятии обсуждают вопросы, касающиеся финансовых трудностей из-за карантинных мероприятий на фоне коронавирусной инфекции.

«Нас выручает Бетховен. Мы намерены сыграть все симфонии. Мы собрались, проиграли их на репетициях, поняли, какая работа предстоит. Поскольку это намечено на осень, вирус просто обязан отступить и дать возможность нам сыграть все симфонии Бетховена», — передает Федеральное агентство новостей слова Канторова.

Также он прокомментировал вопрос, касающийся финансирования. Канторов заметил, что пожаловаться по этому поводу не может, так как работа полностью оплачивается.

«Что касается финансирования, то мы не можем пожаловаться. Наша работа оплачивается, и мы со спокойной совестью готовимся. Я с удивлением заметил, что огромное количество слушателей вживую могут подключаться [в онлайн-трансляциям], это интересно. Хочется обратную связь», — сказал он.

По словам Александра Канторова, важно «чувствовать и ощущать дыхание людей».

«Я оптимист и уверен, что мы не пойдет по пути Италии моей любимой, где наш фестиваль уже 10 лет. Мы обязаны справиться с этим как можно скорее», — резюмировал дирижер.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Российские власти предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.