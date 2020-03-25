Неизвестные бросили гранату в окно квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Хулиганы бросили ручную гранату в окно квартиры в Петербурге. Испуганная хозяйка проснулась из-за звука разбитого стекла. Она сообщила о случившемся в полицию.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из жилых домов на Большой Каменной улице в Выборге. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на полу квартиры предмет, похожий на гранату. В результате осмотра оказалось, что предмет является учебной гранатой РГД-5.

В данный момент полицейские устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося. Хулиганов разыскивают.

Ранее сообщалось, что предмет, похожий на ручную гранату, обнаружили в подмосковном Ступино. Подозрительный объект был найден на автозаправочной станции. В ходе осмотра удалось выяснить, что в сумке находился муляж ручной гранаты Ф-1, передает РИАМО.