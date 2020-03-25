Карантин повысил спрос на настольные игры в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Жители Петербурга во время карантина по коронавирусу стали чаще покупать настольные игры. Спрос на подобную продукцию в Северной столице вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

Продавцы отмечают, что настольные игры являются отличным средством борьбы со скукой. Учитывая сложившиеся обстоятельства у петербуржцев не так много вариантов проведения досуга.

Представитель крупной сети магазинов по продаже настольных игр GaGaGames заявила, что количество продаж увеличилось в разы.

«Это видно и по розничным продажам в наших магазинах, и по продажам у наших оптовых клиентов, и в первую очередь, естественно, на интернет-площадках», — рассказала она.

В компании MimoPlay также отметили повышенный интерес к настольным играм у населения. Там подчеркнули, что такой потребительский всплеск абсолютно нехарактерен для текущего времени года, передает «Петербургский дневник».

«Многим людям скучно находиться дома, а настольная игра прекрасно подходит для того, чтобы скрасить время, проведенное в изоляции», — сообщили в компании.

Директор издательства настольных игр «Эврикус» подчеркнул, что настольные игры могут выручить родителей, которые не знают, чем занять детей во время вынужденных каникул.