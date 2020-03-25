Видео «танца» неадекватного наркомана посреди улицы прислал в редакцию читатель ФАН

Молодой человек в наркотическом опьянении застыл на углу Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов, сообщил читатель Федерального агентства новостей, который и прислал в редакцию жуткое видео.

«Я направлялся в поликлинику, которая здесь рядом. Увидел этого юношу. Он в этом странном ступоре находился минут 10, никак не реагировал на прохожих вокруг. Я снял его на телефон, потом попробовал отвлечь, подергал за руку — он никак не реагировал. Позвонил в скорую, но там как-то без энтузиазма откликнулись, хотя и сказали в итоге, что разберутся. Я подождал там еще минут 10, потом пошел по своим делам», — рассказал нам читатель Андрей.

По словам нашего читателя, в этом районе он часто замечал подростков, ведущих себя неестественно.

«Район у нас в этом смысле не очень благополучный, на фасадах и асфальте много трафаретов с предложениями синтетических наркотиков. Очень боюсь за своих детей, но что тут можно сделать, не знаю», — рассказал он.

Заметим, употребление так называемых «солей» и «спайсов» приводит к тяжелейшим последствиям — расстройству мышления, памяти и внимания. Интеллект наркомана тает на глазах, что проявляется его стремительным отупением. У каждого десятого наркомана при малейшей передозировке температура тела поднимается до 40–42 градусов, затем мозг отекает, появляется сердечная и дыхательная недостаточность и как следствие — через несколько часов наступает смерть.

Профессиональные наркологи признают, что помочь фанатам «соли для ванн» очень сложно, поскольку они наотрез отказываются считать себя зависимыми. Более того, иногда невозможно убедить наркомана, что «соль» вообще является наркотиком.

Возможно, таких убедит подобное видео — ведь трудно считать нормальным человека, который полчаса трясется посреди городского перекрестка.