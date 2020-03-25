Штукатур упал с девятого этажа во время строительных работ в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Рабочий трагически погиб на стройке в Петербурге. Штукатур упал с девятого этажа во время проведения работ в жилом доме. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию позвонил очевидец происшествия. Мужчина сообщил правоохранителям, что видел, как с девятого этажа дома на улице Альбуминной упал человек. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что пострадавший был штукатуром, который проводил ремонтные работы в незаселенном жилом доме.

От полученных травм мужчина скончался.