Подростки избили мужчину из-за двух бутылок спиртного и 200 рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Двое молодых людей жестоко избили петербуржца ради нескольких бутылок спиртного и 200 рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде одного из жилых домов на улице Тимуровской. Двое неизвестных преступников набросились на мужчину 1970 года рождения и стали наносить ему удары ногами по голове. Злоумышленники отобрали у пострадавшего две бутылки водки и 200 рублей, после чего скрылись с места преступления.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в тот же день. Им оказался юноша 2003 года рождения. В данный момент полиция разыскивает второго преступника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.