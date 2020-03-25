Изнасилование 14-летней давности раскрыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Петербургские правоохранители раскрыли преступление 14-летней давности. В 2006 году двое неизвестных изнасиловали и ограбили жительницу Псковской области. Личности преступников удалось установить только сейчас. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, преступление произошло в сентябре 2006 года в районе набережной Обводного канала в Северной столице. С заявлением в полицию обратилась женщина 1978 года рождения. По ее словам, двое неизвестных преступников на улице угрожали ей ножом, похитили деньги и мобильный телефон, после чего совершили насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело, однако расследование зашло в тупик.

Отыскать преступников удалось лишь сейчас. Правоохранители установили личность и задержали одного из злоумышленников. Им оказался мужчина 1980 года рождения. Он сознался в содеянном, а также сообщил, что совершал преступление с подельником, который умер в 2016 году.

В данный момент задержанному избрана мера принуждения — обязательство о явке.