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Петербург усиливает карантинные меры на фоне пандемии коронавируса

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Петербург усиливает карантинные меры на фоне пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 25 марта. Изменения в уже действующем постановлении «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» были утверждены губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Главные изменения были внесены в режим работы школ и колледжей, а также организаций общественного питания, фитнес-клубов и бассейнов. Так, всем школам и колледжам было предписано перейти на дистанционное обучение. Фитнес-клубы и плавательные бассейны будут закрыты для обычных посетителей, занятия в них будут проводиться только для профессиональных спортсменов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Изменения коснутся и заведений общественного питания. Кафе, столовые и рестораны, в которых нет отдельного помещения для обслуживания посетителей, должны будут прекратить работу. Открытыми останутся лишь те заведения, где есть отдельные залы, однако в них будет разрешено одновременно находиться не более чем пятидесяти гостям.

Также в принятых мерах содержится рекомендация для работодателей усилить меры профилактики, включая контроль за состоянием сотрудников и обеспечение их средствами дезинфекции. Образовательные учреждения будут обязаны следить за состоянием здоровья своих воспитанников и учащихся. Обязательной станет дезинфекция помещений и возможность обеспечить свободное посещение занятий.

Власти Петербурга призывают горожан оставаться дома. Ранее Смольный ввел меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе ограничил проведение в зданиях и помещениях культурных, спортивных мероприятий, где численность участников превышает 50 человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В астоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает более 400 тысяч человек. От вируса погибло более 16 тысяч человек.

Петербург усиливает карантинные меры на фоне пандемии коронавируса

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Источник: Телеканал «Санкт-Петербург»
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