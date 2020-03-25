Смертельное ДТП на Богатырском проспекте в Петербурге попало на видео

Санкт-Петербург, 25 марта. В распоряжение Федерального агентства новостей поступила запись с видеокамер, запечатлевших смертельное ДТП на перекрестке Богатырского проспекта и Торфяной дороги в Санкт-Петербурге.

Столкновение двух автомобилей произошло вечером во вторник, 24 марта. Водитель автомобиля ВАЗ по неустановленной причине на большой скорости врезался в иномарку, которая в момент ДТП поворачивала на перекрестке.

По предварительной информации, в результате аварии в ВАЗ погиб пассажир, а также пострадал водитель. В иномарке водитель получил легкие травмы и отделался испугом, пояснили ФАН очевидцы события.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.