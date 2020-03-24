Подростки обстреляли велосипедистку с ребенком в парке Петербурга

Санкт-Петербург, 24 марта. Подростки расстреляли из травматического оружия женщину, которая ехала с ребенком на велосипеде по парку в Петербурге.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Литовском саду. Велосипедистка с ребенком ехала по тропинке, когда из глубины парка компания подростков открыла огонь из травматического оружия по ее ногам. Один из патронов угодил в женщину, однако она отказалась ехать в больницу, передает «Пятый канал».

Правоохранителям удалось задержать нападавших. Ими оказались двое молодых людей и девушка. Их доставили в отделение полиции. Стражи правопорядка изъяли у одного из задержанных винтовку с оптическим прицелом калибром 4,5 миллиметра. Во время беседы стрелок пояснил, что производил выстрелы беспорядочно. Был ли выстрел в пострадавшую намеренным, не установлено.