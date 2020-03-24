В Петербурге зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург, 24 марта. Пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Петербурге. Два случая зафиксированы на территории Ленинградской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент в России зафиксировано 495 случаев заражения опасной китайской инфекцией. Больше всего зараженных в Москве. За сутки там было выявлено 28 больных. В Петербурге за сутки выявили пять случаев. По четыре случая заражения зафиксированы в Воронежской и Свердловской областях. В Башкирии число зараженных выросло до трех человек. По два случая зарегистрированы в Ленинградской, Липецкой, Орловской областях и Приморском крае. По одному случаю заболевания выявлено в Калужской области, Чечне, Волгоградской области, Татарстане и Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге во всех районах города заработали 150 пунктов забора анализов на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что для сдачи анализов достаточно иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Обследование совершенно бесплатное, можно приезжать из любого района независимо от места регистрации.