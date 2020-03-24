Турфирмы отменяют апрельские экскурсионные туры в Петербург

Санкт-Петербург, 24 марта. Туристические агентства перестали продавать экскурсионные туры в Петербург на апрель из-за того, что музеи и другие культурные учреждения города были временно закрыты для нераспространения коронавирусной инфекции. Туристам предлагают перенести посещение Северной столицы на период «белых ночей». Об этом сообщили в «Ассоциации Туроператоров».

Некоторые турфирмы перестали продавать экскурсии на даты с 20 марта по 30 апреля. Отмечается, что некоторые компании предоставляют услуги лишь по размещению в гостиницах. Такой вариант подойдет путешественникам, которые прибыли с деловыми целями.

Туристам предлагают забрать деньги за отмененные экскурсии или перебронировать их на более поздние даты. По словам экспертов, в этом году «белые ночи» в Петербурге будут особенными. Крупные мероприятия отменены, цены на проживание в отелях расти не будут.

Кроме того, в городе не будет наплыва иностранных туристов, что позволит более комфортно провести время за посещением достопримечательностей Петербурга.