Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова зарегистрировали в суде Петербурга

Санкт-Петербург, 24 марта. Уголовное дело историка Олег Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, зарегистрировали в Октябрьском районном суде Петербурга. Материалы переданы судье, но производство еще не начато. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В сообщении также говорится, что уголовно-процессуальным кодексом России не предусмотрено рассмотрение дела по существу с использованием видеоконференцсвязи. Ранее адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что дело историка могут рассмотреть дистанционно из-за возникшей ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что Соколов прошел психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым на момент преступления. Первое судебное заседания должно пройти 8 апреля.

Напомним, что Олега Соколова обвиняют в жестоком убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Историк признался, что убитая аспирантка была его возлюбленной, а на кровопролитие он решился после ссоры. Соколов расчленил свою жертву пилой, а перед этим — застрелил из обреза. Изуродованные останки он хотел спрятать на дне реки Мойки.