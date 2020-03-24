Служебная собака выследила ограбившего пенсионерку мужчину в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 марта. Служебная собака по кличке Волк-Меркурий помогла петербургским правоохранителям задержать преступника, ограбившего пенсионерку на улице Восстания. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полиции сообщили, что преступление произошло днем 23 марта. Правоохранителям поступил сигнал от женщины 1955 года рождения. Она рассказала, что в квартиру ее матери 1933 года рождения проник вооруженный мужчина. Он забрал оттуда две тысячи рублей и ноутбук, после чего сбежал.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в тот же день, им оказался бездомный мужчина. Найти злоумышленника помог служебный пес по кличке Волк-Меркурий. Собака вышла на след мужчины в переулке Ульяны Громовой.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».