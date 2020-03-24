Вооруженный преступник ограбил магазин в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 марта. Вооруженный злоумышленник ограбил продовольственный магазин в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, преступление произошло вечером 23 марта в Красносельском районе Северной столицы. В помещение магазина «Белорусские продукты» ворвался неизвестный мужчина с похожим на автомат предметом в руках. Злоумышленник начал угрожать продавцу, после чего забрал из кассы восемь тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Полицейские составили фоторобот, согласно которому нападавшему мужчине на вид 25 лет, он имеет славянскую внешность и был одет в куртку темного цвета с капюшоном.