Власти Петербурга объявили конкурс на закупку автобусов и трамваев

Санкт-Петербург, 23 марта. Власти Петербурга объявили конкурс на закупку 110 автобусов, 48 троллейбусов и 56 вагонов метро. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин.

23 марта в Смольном состоялось совещание с членами правительства по вопросу реализации госпрограммы развития городского транспорта. По словам Головина, власти планируют закупить еще 200 автобусов — больших и средней вместимости.

Он напомнил, что в 2019 году в метрополитене Петербурга появились 12 составов нового поколения. Городской метрополитен справляется с перевозкой, обеспечивая бесперебойную работу, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов совершил рабочую поездку во Фрунзенский район, где проверил ряд социальных объектов. Среди них школа №230, поликлиника №19. Глава города также лично убедился, что петербургских магазинах хватает продуктов питания.