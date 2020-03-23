Беглов подвел итоги госпрограммы по развитию транспорта в 2019 году

Санкт-Петербург, 23 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании правительства по вопросам о развитии транспортной системы города.

Глава комитета по транспорту Александр Головин выступил с докладом. Он сообщил, что госпрограмму развития транспорта утвердили в 2014 году. Объем финансирования составил 149 млрд рублей, из них 112,6 млрд рублей — средства из городского бюджета.

В прошлом году для метрополитена закупили новые составы, на станциях «Петроградская» и «Рыбацкое» появились платформы для маломобильных пассажиров. По словам Головина, власти объявили конкурс на закупку двухсот автобусов.

Руководитель профильного комитета подчеркнул, что в 2019 году были запущены четыре маршрута скоростного трамвая «Чижик». Заработали новые станции метро Фрунзенского радиуса.

Как отмечает издание «Невские новости», отремонтировано 105 улиц, модернизировали 35 светофоров. Организовано пять веломаршрутов, появились новые парковки для инвалидов.

Ранее сообщалось, что Беглов проверил меры по предотвращению распространения коронавируса в метро. Он проинспектировал, как рабочие проводят дезинфекцию. Влажная уборка проводится регулярно с использованием специальных дезинфицирующих средств.