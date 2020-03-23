Петербург вошел в десятку экологически чистых регионов России

Санкт-Петербург, 23 марта. Северная столица вошла в десятку экологически чистых регионов России. Рейтинг составили общественники «Зеленого патруля» и «Национального экологического корпуса».

В топ-10 экологических чистых регионов страны вошли преимущественно сельскохозяйственные и малонаселенные регионы. В тройке лидеров — Тамбовская и Белгородская области, Алтай.

В рейтинге также Республика Коми, Чукотка, Магаданская и Курская области. Почетное пятое место досталось Москве, пишет издание «Петербургский дневник».

В комитете по природопользованию Петербурга отметили, что охрана окружающей среды является приоритетным направлением для городских властей. Инспекторы регулярно проводят рейды для предотвращения нарушений в сфере экологии.

Ранее специалисты Росстата назвали города, где чаще всего заключаются браки. Петербург вошел в первую пятерку рейтинга. Город на Неве неоднократно становился одним из самых популярных направлений туризма в праздники.