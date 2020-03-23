Неизвестные в Петербурге связали охранника и ограбили фирму

Санкт-Петербург, 23 марта. Трое мужчин связали охранника и ограбили фирму в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел ночью 22 марта на Макулатурном проспекте. Злоумышленники пробрались на территорию компании и вошли в вагон-бытовку.

Они связали скотчем 30-летнего охранника, после чего похитили оборудование для видеонаблюдения. Охраннику удалось освободиться и сообщить о грабителях.

Правоохранители разыскивают преступников, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в Москве грабитель вынес из квартиры 23-летней студентки антикварную мебель на 23 млн рублей.