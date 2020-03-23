Пьяная пенсионерка в Петербурге изрезала ножом мужа и дочь

Санкт-Петербург, 23 марта. Жительница Петербурга набросилась с ножом на супруга и дочь. Дебоширку задержали правоохранительные органы.

Инцидент произошел 22 марта на Белградской улице. Супруги и их дочь во время застолья поругались, в результате чего пьяная 74-летняя женщина накинулась на родственников.

Она нанесла ранение в области головы своему 70-летнему супругу и ранила 54-летнюю дочь в живот. Пострадавших срочно госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Пятый канал».

Ранее аналогичный инцидент произошел в Московской области, когда пьяная женщина в ссоре зарезала мужа.