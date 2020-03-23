Упавший с 16-го этажа молодой петербуржец скончался в больнице

Санкт-Петербург, 23 марта. Молодой человек, упавший с 16 этажа дома на проспекте Тореза, скончался в Елизаветинской больнице.

Инцидент произошел днем 22 марта. Очевидцы рассказали, что парень зашел в дом и поднялся на 16-й этаж. Через несколько минут он упал на капот припаркованного Volvo, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Прохожие срочно вызвали скорую помощь и правоохранителей. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшего, он скончался. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге погиб восьмилетний мальчик, выпав из окна 20-го этажа дома.

Еще один инцидент произошел в Челябинской области, где погиб директор ФОК.