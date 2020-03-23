Коронавирус освободил дороги Петербурга от автомобилей

Санкт-Петербург, 23 марта. Коронавирус повлиял на дорожную обстановку в Петербурге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на городских дорогах нет пробок.

Автомобилисты подтверждают, что на дорогах стало намного свободнее. В понедельник утром загрузка дорог не превышала трех баллов.

Такая тенденция сохранится на улицах Петербурга до 16.00. При этом максимальная загруженность ожидается в 15.00, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечает издание «Петербургский дневник», на трафик также повлияли школьные каникулы. В это время родители не возят детей на занятия и кружки.

Власти Петербурга призывают горожан оставаться дома. Смольный ввел меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе ограничил проведение в зданиях и помещениях культурных, спортивных мероприятий, где численность участников превышает 50 человек.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти планируют закрыть фитнес-центры из-за коронавируса. Рассматривается также вопрос о закрытии мест общественного питания, но окончательное решение будет принимать Роспотребнадзор.

Торговые центры закрывать не будут, однако из-за коронавируса во многих торговых точках начались крупные распродажи.