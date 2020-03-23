Отправленная на домашний карантин петербурженка умерла от утечки газа

Санкт-Петербург, 23 марта. Прибывшая из Италии девушка скончалась от угарного газа, оставшись дома на карантине в Ленобласти, сообщил источник.

Петербурженка вернулась из Италии 11 марта, ее отправили на домашний карантин по коронавирусу. Инцидент произошел в ночь на 22 марта. Хозяйка дома услышала крик дочери и прибежала на помощь.

В комнате она увидела девушку, которая задыхалась. Мать вызвала скорую помощь, но 18-летняя петербурженка скончалась до приезда медиков.

Врачи спасли отца девушки, его отправили на амбулаторное лечение с симптомами удушья. Причиной гибели петербурженки стала утечка газа, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее заслуженный спасатели России Александр Гофштейн рассказал, что отравление угарным газом часто приводит к летальному исходу. Это также касается отравления углекислым газом.