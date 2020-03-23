Депутат с женой и сыном пропали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 марта. Полиция разыскивает пропавших в Ленобласти депутата с семьей, сообщил источник в правоохранительных органах.

22 марта в полицию обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что 5 марта ее племянник уехал из дома на ВАЗ со своей супругой и сыном.

Мужчина является депутатом Дзержинского сельского поселения. Женщина не знает, были ли какие-то конфликты у пропавшего. Он добавила, что на работе депутат оставил записку о том, что берет отпуск.

В записке также было указано, что из отпуска он не вернется, а его имуществом могут распоряжаться по своему усмотрению. Правоохранители выясняют обстоятельства исчезновения людей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что женщина в Московской области зарезала мужа из-за конфликта, который произошел во время распития алкогольных напитков.