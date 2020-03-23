В Петербурге мужчина выжил после падения с 16-го этажа

Санкт-Петербург, 23 марта. Житель Петербурга чудом выжил после того, как выпал с 16-го этажа жилого дома. Момент падения зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Молодой человек упал на капот припаркованного возле дома автомобиля и только затем соскользнул на тротуар. Видимо, это и спасло парню жизнь. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказал один из жильцов дома, молодой человек зашел в подъезд вместе с ним и доехал до 16-го этажа на лифте. Спустя несколько минут пострадавший упал с высоты. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает Пятый канал.

Ранее в Петербурге девятиклассница выпала с четвертого этажа жилого дома. Школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами.