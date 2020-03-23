Хореограф Николай Боярчиков скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. Народный артист России, хореограф Николай Боярчиков скончался в воскресенье в Петербурге на 85-м году жизни.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Елену Амербекян, Боярчиков умер после тяжелой продолжительной болезни.

«Николай Николаевич тяжело болел. Днем ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался», — рассказала Амербекян.

Боярчиков окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, затем балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. В начале 70-х годов прошлого века работал главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета, после чего в течение 40 лет работах главным балетмейстером и художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге.

Среди его постановок — балеты «Царь Борис», «Макбет», «Тихий Дон», редакции классических балетов «Эсмеральда», «Лебединое озеро», «Корсар» и многие другие.

Николай Боярчиков — трижды лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит», лауреат Государственной премии России, которую он получил за работу над балетами «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ».