Петербургские ТЦ устроили масштабные распродажи из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 22 марта. Распродажи на фоне новостей о возможном закрытии торговых центров начались в Петербурге. В некоторых магазинах скидки доходят до 70 процентов.

Текущие распродажи сравнили с новогодними. Руководство торговых точек решило сделать большие скидки, чтобы привлечь покупателей.

Из-за ситуации с коронавирусом петербуржцы в основном покупают продукты питания и вещи первой необходимости. А магазины нуждаются в ежедневной выручке.

В Москве аналогичная ситуация, только распродажи начались еще 21 марта. Покупатели отмечают, что такие низкие цены бывают только два раза в год — зимой и летом.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, какие меры борьбы с коронавирусом рассматривают городские власти. По его словам, закроются фитнес-центры, возможно закрытие точек общепита, однако торговые центры не планируют закрывать.

Елин подчеркнул, что решение будет принимать Роспотребнадзор с учетом мнения властей Петербурга. Смольный контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что Россия с 23 марта закрывает авиасообщение с другими странами, остаются только рейсы в столицы миры и возможны перелеты чартерными самолетами.

Блогеры посоветовали, куда можно поехать вместо заграницы. Они предлагают обратить внимание на интересные направления внутреннего туризма.