Санкт-Петербург, 22 марта. Фитнес-центры закроют в Петербурге из-за коронавируса, сказал журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.

Власти Петербурга продумывают меры по защите населения от эпидемии вируса COVID-19.

«Фитнес-центры точно будут закрываться. Заведения общественного питания пока не закрываются, но мы следим за ситуацией», — сказал Елин, его слова цитирует «Петербургский дневник».

Елин добавил, что закрытие точек общепита будет зависеть от используемого оборудования, посудомоечных средств, доступности для посетителей. Однако окончательное решение об этом принимает Роспотребнадзор.

Вице-губернатор отметил, что торговые центры закрывать не будут. Также планируется запустить чат для поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что столичный фитнес-тренер Ольга Недорезова рассказала о простых упражнениях, которые можно выполнять даже дома.

21 марта в Москве закрыли фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие площадки для спорта. По последним данным, число пациентов с COVID-19 в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Новые случаи коронавируса связывают с завозом из стран Европы. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию по коронавирусу. Инфицированы жители более чем 160 стран мира.