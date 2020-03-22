Трое руферов забрались на шпиль Дома офицеров в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 марта. Две девушки и парень залезли на шпиль Дома офицеров в Петербурге. В ЗВО сообщили, что уже начали проверку.

Инцидент произошел 22 марта на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы. Руферы залезли повыше, чтобы сделать эффектные фото. Снимки экстремалов появились в соцсетях.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что уже начали проверку по факту происшествия. Роспотребназдор неоднократно призывал молодых людей отказаться от сэлфи на высоте.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы призвали ввести административную ответственность для руферов. Депутаты считают, что экстремалы не должны рисковать здоровьем других людей.