Петербуржцы из-за коронавируса организовали онлайн-бар

Санкт-Петербург, 22 марта. Петербургское креативное агентство Shishki collective запустило международный онлайн-бар на время карантина по коронавирусу.

Вход в бар доступен на сайте проекта, который переводится как «Останься, черт побери, дома». Бар создан по аналогии с чат-рулеткой, в онлайн могут выходить бары с улицы Рубинштейна.

В баре работает комната на 12 человек и несколько залов на четверых гостей. Общение посетителей происходит в формате видеочата. Чтобы пригласить друзей в бар, нужно скинуть ссылку на комнату.

Видеочаты рассчитаны на русскоговорящих и англоговорящих посетителей. Пользователям предлагается выбрать бар из списка, в котором есть бары «Вавилон», «Закат», «Бордобар» и другие заведения.

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