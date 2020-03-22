Отчим в Петербурге три года насиловал школьницу

Санкт-Петербург, 22 марта. Житель Петербурга в течение трех лет насиловал падчерицу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая обратилась в районный центр психологической помощи и рассказала о насилии. По словам 17-летней девушки, 40-летний отчим регулярно приставал к ней.

Директор центра психологической помощи сообщила об этом в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, который признался в содеянном, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве жительницы Алушты.

Еще один инцидент произошел в Петербурге, тогда молодой мужчина изнасиловал подростка в примерочной кабине торгового центра.