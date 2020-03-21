Неизвестные расстреляли иномарку с водителем внутри в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Неизвестные расстреляли иномарку с 39-летним водителем за рулем в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером на улице Большая Каменка. Неизвестные подъехали на двух автомобилях — Chevrolet и Volkswagen. Три злоумышленника, вооруженные травматическими пистолетами, произвели около 11 выстрелов в припаркованную неподалеку иномарку. В этот момент за рулем автомобиля находился 39-летний мужчина, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил лишь автомобиль.

Правоохранители изъяли с места преступления 11 гильз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стрелявших объявили розыск.