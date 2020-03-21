Бастрыкин обсудил расследование резонансных преступлений на совещании в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Глава Следственно комитета РФ Александр Бастрыкин с рабочим визитом посетил Петербург. Он провел оперативное совещание с руководителями следственных управлений СК РФ Северной столицы и Ленобласти. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Совещание открыли торжественным награждением жителя Петербурга Александра Бойцова медалью «Доблесть и отвага». 18 марта горожанин стал невольным свидетелем убийства, мужчина сумел задержать преступника и передать его правоохранителям.

«Гражданская позиция и сознательность Александра Бойцова не позволили ему остаться равнодушным в этой ситуации. Благодаря его самоотверженности принцип неотвратимости наказания, несомненно, будет реализован следственными органами Следственного комитета РФ», — заявил Бастрыкин.

На заседании прозвучали доклады, касающиеся расследований ряда резонансных преступлений, среди которых гибель девочки в бассейне одного из отелей в Турции, нарушение правил безопасности на судоремонтном плавучем ДОКе, а также громкого дела о сохранении здания музея «Дорога Жизни». Разрушение этого объекта культурного наследия вызвало волну негодования среди петербуржцев. Бастрыкин распорядился провести проверку по данному факту и возбудить уголовное дело.

Бастрыкин призвал коллег ускорить работу над уголовными делами. В завершении совещания директор кадетского корпуса СК России доложил о том, что в данный момент проходит подготовка к открытию филиала учебного заведения в Севастополе.