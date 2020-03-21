Собачник изрезал ножом шины автомобиля и его водителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Житель Петербурга изрезал ножом шины автомобиля и ранил водителя в Калининском районе. Свидетелем конфликта, которой закончился поножовщиной, стал случайный прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около одного из жилых домов на улице Софьи Ковалевской. По данным правоохранителей, мужчина выгуливал собаку на улице. В какой-то момент между ним и водителем припаркованной иномарки Mitsubishi возник конфликт. Собачник достал нож и стал резать колеса автомобиля, а когда из него вышел автомобилист, то досталось и ему. Пешеход нанес водителю удар ножом, после чего скрылся, передает «Петербургский дневник».

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшему.

В данный момент полиция устанавливает личность и разыскивает нападавшего.