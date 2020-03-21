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Туристы рассказали о подготовке Турции закрыть границы из-за коронавируса

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Туристы рассказали о подготовке Турции закрыть границы из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 21 марта. Прибывших в Петербург из Турции туристов тщательно проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об этом рассказали путешественники, прилетевшие накануне в Россию.

Несмотря на отсутствие Турции в списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудники Роспотребнадзора обследуют каждого туриста с помощью тепловизионного оборудования. До проверки пассажиры обязаны находиться на борту самолета. Кроме того, туристов просят заполнить специальную анкету здоровья, в которой нужно указать цель визита в страну, последнее место пребывания, а также информацию о наличии симптомов коронавирусной инфекции.

Туристы рассказали о подготовке Турции закрыть границы из-за коронавирусаВ зоне паспортного контроля на стойке санитарно-эпидемиологического контроля пассажиры могут ознакомиться с информацией о профилактике коронавируса.

Туристы рассказали о подготовке Турции закрыть границы из-за коронавирусаПо словам туристов, сотрудники турецких туркомпаний, готовятся к закрытию границ и не предполагают, насколько по времени это может затянуться.

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