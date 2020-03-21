Полиция задержала геодезиста, подглядывавшего за девочками в ТЦ Петербурга

Санкт-Петербург, 21 марта. Мужчина подглядывал за несовершеннолетними девочками в примерочной одного из торговых центров Петербурга. По имеющимся данным, 32-летний извращенец является геодезистом по профессии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Мужчину подозревают сразу в нескольких преступлениях, которые он совершил в разное время на территории торгового центра «Галерея». По данным правоохранителей, вечером 9 марта он совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки в одной из примерочных ТЦ, передают «Народные новости».

Полиция также установила его причастность к подобному преступлению, совершенному 29 марта 2019 года в том же торговом центре.

Злоумышленник задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.