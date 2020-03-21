Иномарка взрезалась и опрокинула микроавтобус в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Микроавтобус перевернулся после столкновения с легковушкой на Витебском проспекте в Петербурге. Об этом с места дорожно-транспортного происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, легковой автомобиль Toyota влетел в микроавтобус, когда он совершал поворот на улицу Кузнецовскую. Столкновение привело к тому, что автобус перевернулся на бок.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места аварии на Витебском проспекте.

В результате инцидента пострадали водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. С травмами разной степени тяжести их доставили в одно из медицинских учреждений города.