Синоптики пообещали петербуржцам переменную облачность без осадков

Санкт-Петербург, 21 марта. Скандинавский циклон принес в Петербург солнечную погоду с переменной облачностью и без осадков 21 марта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

По данным синоптиков, температура воздуха в Северной столице составит до плюс 2 градусов, в Ленобласти столбики термометров будут фиксировать до плюс 3 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра будет достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметров ртутного столба, что превышает норму, передает «Петербургский дневник».

Метеорологи обещают, что к следующей неделе в Северной столице установится настоящая весенняя погода. Днем столбики термометров будут фиксировать до плюс 8 градусов тепла.