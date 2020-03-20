Женщина в окровавленной одежде напугала жильцов дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Жильцов одной из многоэтажек в Петербурге не на штуку испугала женщина, которая с ног до головы была перепачкана кровью. Оказалось, что кровь на одежде и теле принадлежит совсем не ей.

Инцидент произошел 19 марта в жилом доме на улице Карпинского. Очевидцы происшествия сообщили, что до появления окровавленной женщины на улице, в одной из квартир были слышны крики и звуки борьбы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между мужем и женой, живущими в этом доме, произошел конфликт. Во время ссоры 44-летняя женщина взяла нож и нанесла удар своему 38-летнему мужу, после чего побежала на улицу. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Женщину задержали полицейские. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.